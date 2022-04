Il ginocchio fa crack: fuori subito in barella

Fiorentina-Empoli ha vissuto anche un brutto infortunio durante il corso del primo tempo. Il calciatore è stato costretto a uscire in barella

Fiorentina-Empoli è un derby e dunque per forza di cose una partita vibrante e ricca di emozioni. Il punteggio, però, si sblocca solo al 39esimo quando Di Francesco in rovesciata batte Terracciano dopo un terribile errore della difesa Viola. Ma poi la rete viene annullata e si resta sullo 0-0.

Spostiamo, però, l’attenzione su quanto successo al 25esimo. Tegola per l’Empoli e in particolare per la difesa del club toscano. Lorenzo Tonelli al minuto termina per terra dopo un contrasto con Cabral, ma senza che ci sia stato un vero e proprio contatto tra i due. Il centrale ex Napoli si tocca subito il ginocchio dolorante. L’infortunio non pare affatto lieve e il calciatore, decisamente scuro in volto, è costretto a uscire in barella. La speranza è che non si tratti di qualcosa di serio. Andreazzoli butta nella mischia Ismajli, nelle prossime ore si attendono novità sul futuro e le condizioni di Tonelli.