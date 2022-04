Roma, Mourinho non lo vuole: Milan e Napoli sulle sue tracce

Roma, non rientra nei piani di Mourinho: nel suo futuro però potrebbe esserci la Serie A con Milan e Napoli interessate

In campionato ha collezionato tre gol e quattro assist in 19 partite, ma il suo futuro non è detto che possa essere ancora in Francia. Perché Justin Kluivert si sta rivelando sì una pedina preziosa nello scacchiere di Christophe Galtier, ma non è detto che il Nizza decida di esercitare il diritto di riscatto.

Il giocatore olandese non rientra nei piani di José Mourinho e la sua avventura alla Roma appare ormai destinata alla fine. Come riferisce da Oltralpe il ‘Nice-Matin’, il calciatore non fa parte dei piani dell’allenatore giallorosso e i rapporti tra la società capitolina e l’agente del giocatore, Mino Raiola, si sarebbero molto raffreddati. A questo si aggiunge il fatto che il Nizza non ha ancora deciso di riscattare l’olandese per 15 milioni di euro. Lo stesso Galtier non ha espresso particolare chiarezza: “Siamo allo sprint finale e c’è molto in palio ancora. Faremo il punto a fine stagione su quelli che sono i giocatori in prestito”.

Roma, su Kluivert anche Milan e Napoli

Se il riscatto del club transalpino non dovesse arrivare, il giocatore finirebbe immediatamente sul mercato. Obiettivo della Roma è quello di incassare una cifra vicina a quelli che sono i 15 milioni di euro pattuiti per il riscatto: i giallorossi potrebbero accontentarsi anche di 13 milioni di euro.

E nel frattempo gli estimatori, per il giocatore olandese, non mancano. Kluivert infatti, riferiscono dalla Francia, piace anche a Milan, Napoli e Olympique Marsiglia. I rossoneri sono alla ricerca di nuovi esterni offensivi, ma c’è da sottolineare come i rapporti con l’agente dell’olandese non siano dei migliori viste le questioni legate a Donnarumma e, ora, Romagnoli. Anche il Napoli è a caccia di esterni offensivi, visto anche l’addio di Insigne a zero. Le due compagini di Serie A però dovranno fare i conti appunto con l’Olympique Marsiglia. Il club marsigliese ha ottimi rapporti con la Roma, visti gli affari Under e Pau Lopez e ora la società francese vorrebbe mettere a segno un terzo colpo proveniente dalla capitale. Kluivert comunque ha sottolineato recentemente come si senta felice a Nizza, anche la volontà del giocatore potrebbe quindi risultare decisiva.