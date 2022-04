Assist al Milan per il sorpasso all’Inter: “Non solo Scamacca”

Il Milan si concentra sulla lotta scudetto, ma con uno sguardo anche al calciomercato. I rossoneri vogliono il sorpasso all’Inter e non solo per Scamacca

Il calcio, da sempre e ancor di più in questi giorni, è soprattutto una questione per bomber. E dopo l’eliminazione della Nazionale italiana se n’è parlato tanto, forse anche troppo.

E riponendo molte aspettative su Gianluca Scamacca per il presente e per il futuro. Il bomber classe 1999 è esploso in questa stagione con la maglia del Sassuolo. Per il calciatore si è mossa l’Inter con largo anticipo, ma ora il colpo sembra essersi bloccato sul più bello, in attesa di novità forse anche dalle uscite. Fatto sta che anche il Milan è interessato al ragazzo e potrebbe assicurarsene il futuro, come erede di Olivier Giroud e ancor di più Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, l’investitura di Gilardino per Scamacca… E non solo

Alberto Gilardino, per forza di cose, di bomber ne sa e anche tanto. Oggi l’attaccante ha detto la sua, prima sulla corsa scudetto e poi sul calciomercato, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sarà una lotta fino alla fine, che coinvolgerà le prime quattro. Vincerà chi ha più sangue freddo. Il Milan però ha un calendario più agevole sulla carta”. Poi il focus passa proprio su un nuovo attaccante per il Milan: “Dico Scamacca. E farei un pensierino su Berardi. Sarebbe importante per rilanciare la Nazionale, dove Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe”.

Vedremo se così sarà e se il Milan seguirà il consiglio di Gilardino. Di certo, un doppio colpo del genere rivoluzionerebbe l’attacco a disposizione di Stefano Pioli e non sarebbe di certo un dispiacere per l’allenatore e anche per Paolo Maldini.