Gol e addio, il Milan sfrutta l’occasione: è gratis

Il Milan ha la necessità di intervenire sulla trequarti e può sfruttare l’occasione a zero che arriva dalla Serie A: l’ipotesi

Serve qualità in mezzo al campo. Il Milan ha chiara in mente la priorità per il prossimo anno. Oltre alla difesa e al sostituto di Kessie, i rossoneri hanno bisogno di un calciatore in grado di sistemarsi sulla trequarti e mettere le punte davanti al portiere.

Un ruolo che in questa stagione ha rivestito Brahim Diaz ha corrente alternata, tanto che in alcune circostanze Pioli gli ha preferito Kessie. Il prossimo anno servirà avere quanto meno avere un’alternativa al giovane spagnolo, il cui prestito scadrà proprio al termine del prossimo anno. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Serie A: dopo il gol di quest’oggi, a fine stagione potrebbe esserci l’addio.

Calciomercato Milan, occasione Mkhitaryan: la situazione con la Roma

E’ Henrikh Mkhitaryan l’opportunità che il Milan potrebbe cogliere dalla Serie A. L’armeno ha deciso quest’oggi Sampdoria-Roma: la sua rete ha regalato tre punti importanti per i giallorossi.

In scadenza di contratto a fine stagione, ma nell’accordo è previsto il rinnovo automatico alla ventesima presenza. Non basta questo però per ritenere il calciatore legato alla Roma anche il prossimo anno: l’accordo, infatti, prevede la possibilità di svincolo unilaterale per l’ex Arsenal. Un’eventualità che potrebbe attrarre proprio il Milan alla ricerca di rinforzi sulla trequarti. Mkhitaryan per qualità ed esperienza potrebbe essere il profilo giusto per la formazione di Pioli. Un’idea che chissà non possa diventare qualcos’altro nelle prossime settimane.