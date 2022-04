Ne prendono QUATTRO dal Real: Maldini scatenato

Continua l’asse infinito tra Milan e Real Madrid, Maldini dialoga con i ‘Blancos’ e pensa a una spesa folle

Momento caldo per il Milan, chiamato ad accelerare in campionato nella corsa scudetto e atteso da un turno che può essere fondamentale. Con il Bologna, la possibilità di allungare, nel caso in cui da Juventus-Inter e Atalanta-Napoli arrivino risultati favorevoli. Ma il club rossonero guarda anche al futuro.

Maldini e Massara ragionano già sulla squadra del prossimo anno, che sia scudetto o meno l’intenzione è quella di ribadire la propria forza e costruire una rosa che faccia bene anche in Europa. Da questo punto di vista, non è un mistero che ci sia sempre un canale preferenziale con il Real Madrid, con cui i rapporti sono ottimi. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro con la dirigenza dei ‘Blancos’. Primo argomento di discussione, il riscatto di Brahim Diaz, ma non solo. Arrivano conferme sulle informazioni prese dal Milan per Bale, già raccontate da Rudy Galetti alla CMIT TV. E non è finita qui, anzi. Anche altri i nomi sul piatto.

Milan, non solo Bale: discorsi apertissimi con il Real

Oltre al gallese, infatti, si sarebbe discusso, secondo ‘Don Balon’, di Asensio e Jovic, nomi già nel mirino del Diavolo. A cui si sarebbe aggiunto anche quello di Ceballos. Tutti questi giocatori sono in uscita dal Real, con un contratto in scadenza nel 2023. Soprattutto l’ultimo, ha visto il campo davvero poco in questa stagione (appena sette presenze). Una avventura, quella con i ‘Blancos’, molto deludente per colui che era stato il miglior giocatore dell’Europeo Under 21 nel 2017. C’è necessità di un rilancio in grande stile e il Milan potrebbe dargliela. La sensazione è che i contatti tra Milano e Madrid nelle prossime settimane potrebbero a dir poco infiammarsi.