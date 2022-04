Lukaku e il futuro, la rivelazione: “Me lo aspetto”

Il futuro di Lukaku continua ad essere poco chiaro: la rivelazione che può sconvolgere le carte in tavola

Il suo trasferimento al Chelsea è stato uno dei colpi più chiacchierati dell’estate. Certamente però il rendimento della sua stagione londinese è parecchio lontano rispetto a quanto Romelu Lukaku aveva fatto vedere in maglia Inter. Di lui si parla da tempo di un possibile ritorno in nerazzurro.

Il giocatore non sembra essere felice a Londra e l’ipotesi di un ritorno in quel di Milano non è da escludere. In merito ad un possibile trasferimento ha parlato anche il ct della nazionale belga Roberto Martinez, che ha deciso di escludere Lukaku dal giro dei convocati nelle ultime amichevoli che i ‘Diavoli Rossi’ hanno disputato a fine marzo. Un’esclusione che però non preclude le porte della nazionale al centravanti: “Romelu ha oltre 100 presenze con la nazionale e lui, come altri giocatori, sono parte di un gruppo che conosce benissimo gli aspetti della nazionale sia dentro che fuori”.

Futuro Lukaku, Martinez parla chiaro: “A settembre mi aspetto qualcosa”

Sul futuro però del giocatore, il ct spagnolo non ha nascosto il proprio pensiero in un’intervista rilasciata al ‘Sun’: “Siamo in una situazione che non è normale, manca ancora molto al Mondiale e non faccio giudizi sulle condizioni dei giocatori. Con tutti loro ho un ottimo rapporto e ci sentiamo spesso. All’inizio del Mondiale mancano sette mesi e sarà più giusto valutare le condizioni quanto più ci avvicineremo alla competizione, farlo ora è prematuro. Ci sono giocatori a cui cambiare squadra può fare bene e qualcuno in estate potrebbe trasferirsi”.

Tra questi anche due pedine chiave come Lukaku ed Eden Hazard: “Romelu andrà valutato su come si sentirà a settembre, credo sia uno di quei giocatori per cui la prossima estate potrà rappresentare un grande momento per la propria carriera. Non direi mai ad un giocatore che cosa fare, ma condividiamo i nostri pensieri. Ora è importante che concluda al meglio la stagione con il Chelsea, che riesca ad avere spazio e a ritagliarsi un ruolo importante”.