La Juve ha le idee chiare sul post Dybala: il messaggio di Nedved

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è intervenuto poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, parlando anche di mercato

Ci siamo, sta per cominciare Juventus-Inter. La tensione è alle stelle e come potrebbe essere altrimenti. Il vicepresidente della ‘Vecchia Signora’, Pavel Nedved, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ poco prima del fischio d’inizio del Derby d’Italia affrontando anche temi legati al calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni: “Dybala all’Inter? Non so che effetto mi farebbe, la eviterei. Sono contento di Paulo, si sta comportando da professionista. Sta facendo una buona crescita fisica“.

GUARDARE DAVANTI – “Siamo arrivati ad un punto della stagione in cui questa partita è decisiva per tanti motivi. Loro per pensare allo scudetto e noi per pensare al terzo posto“.

Juventus, Nedved sul post Dybala: “Abbiamo le idee e sono belle chiare”

EQUILIBRIO – “Hai ragione, potrebbe succedere (che gli attaccanti non mantengono l’equilibrio) ma se riescono a farlo, con tanti attaccanti tutti insieme, una squadra diventa forte. Se danno tutto in fase difensiva, sarà più facile offendere“.

POST DYBALA – “Abbiamo condiviso a tutti i livelli la decisione su Dybala. Non c’entra con il valore del calciatore, Dybala è sempre stato importante e lo sarà per la prossima squadra. Che tipo di giocatore sarà non lo so, abbiamo Chiesa infortunato. Penseremo tutti insieme come allestire l’attacco: le idee ci sono e belle chiare“.