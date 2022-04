Inzaghi e Dybala, Marotta spazza via i dubbi: annuncio in diretta

Giuseppe Marotta ha parlato a pochi minuti da Juventus-Inter: le parole dell’amministratore delegato su Dybala e Inzaghi

Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter a ‘DAZN’ prima della partita con la Juventus.

Inevitabile parlare del futuro di Dybala: “Sarà una partita emozionante, spero uno spot per il nostro movimento calcistico, tra due società che hanno fatto la storia. Per Dybala, è evidente che la circostanza lo porta accanto a me perché ho convissuto con lui nelle passate stagioni, ma non posso permettermi di entrare nelle dinamiche che non hanno portato al rinnovo. Prendo atto come sportivo di questa scelta”.

VANTAGGIO PER DYBALA – “In questo momento il nostro reparto d’attacco risponde alle nostre esigenze, abbiamo anche dei giovani in giro come Satriano. Questo reparto oggi non ci preoccupa. Prendiamo atto ma non è l’unico svincolato: nella stessa Juventus, nel Milan, nell’Inter, ci sono anche altri calciatori in scadenza”.

Calciomercato Inter, critiche a Inzaghi: Marotta interviene

INZAGHI – “Se devo fare un consuntivo, ma è giusto farlo a fine stagione, vediamo un percorso straordinario fino a gennaio e un altro nell’ultimo mese che non risponde alle nostre performance. Fa parte del gioco, posso solo dire che Inzaghi gode assolutamente della nostra stima per il lavoro fatto, quello che farà. Continueremo con lui visto che in questo periodo è stato criticato. Senza risultati, l’allenatore è il primo ad andare sul banco degli imputati, non è il caso di Inzaghi: abbiamo avuto modo tutti di valutarlo e lo abbiamo fatto positivamente. Certamente dobbiamo cercare di riprenderci da questo momento un po’ di appannaggio”.