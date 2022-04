Il futuro di Dybala lo ‘decide’ Conte, intreccio pazzesco con l’Inter

Nel giorno di Juventus-Inter, Dybala tra i protagonisti più attesi: i nerazzurri osservano, ma occhio alla variabile impazzita Conte

Sarà l’ultimo Juventus-Inter in maglia bianconera per Paulo Dybala. Addio sancito ormai tra il club piemontese e l’argentino, che però punta a essere grande protagonista stasera, magari con un gol che possa rilanciare la squadra di Allegri verso un grande finale di campionato.

I discorsi sul suo futuro intanto però iniziano ad avviarsi. Al momento, non ci sono ancora proposte effettive per la ‘Joya’, ma le pretendenti non mancano. Come raccontato da Calciomercato.it, non si iscrive alla corsa per Dybala il Bayern Monaco ma occhio all’Inter, al Tottenham e all’Atletico Madrid. Al momento sono queste le squadre che sembrano poterselo contendere, ed è impossibile non guardare in casa degli ‘Spurs’, con Antonio Conte che ci pensa, eccome. E può essere proprio lui a ‘decidere’ il futuro di Dybala e non solo.

Conte spariglia le carte: doppia sfida all’Inter, non solo Dybala

Il tecnico degli ‘Spurs’ stravede per la ‘Joya’ e sicuramente ne avrà parlato con Paratici. L’ex ds della Juventus magari non è il primo estimatore dell’argentino, ma accontenterà le richieste del suo allenatore. Il colpo a parametro zero può certamente interessare, ma il Tottenham alla fine potrebbe anche orientarsi su Lautaro Martinez. Che, guarda caso, è una delle tessere più importanti del puzzle. Marotta pensa a sua volta al suo pupillo Dybala, ma sa, in caso, di dovergli fare spazio proprio attraverso la cessione del ‘Toro’, per motivi tattici (i due difficilmente potrebbero coesistere) ed economici. Per Dybala servirà un ingaggio minimo da 7 milioni di euro a stagione, la cessione di Lautaro può valere circa 70 milioni. Per cui, potrebbe essere proprio l’eventuale offensiva di Conte su Lautaro a ‘liberare’ il posto a Dybala in casa Inter, o, viceversa, puntando tutto su Dybala facendo sì di lasciare l’ex Racing lì dov’è. Senza dimenticare un altro attore di questo intreccio, ossia Simeone, con l’Atletico Madrid altro spettatore interessato delle vicende di Paulo e Lautaro.