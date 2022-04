Tripletta e quota 10: l’alternativa dell’Inter a Scamacca

L’Inter sulle tracce di uno degli attaccante protagonisti nelle ultime settimane: il bomber stuzzica i nerazzurri

Straripante: l’attaccante si prende la scena con una tripletta che conferma tutte le sue qualità. Tre gol di Beto nella cinquina che l’Udinese ha rifilato al Cagliari di Walter Mazzarri.

Una prestazione che ha riacceso i riflettori sull’attaccante portoghese, arrivato a quota 11 gol in Serie A. Il 23enne è tra le note liete della squadra di Cioffi in questa stagione: al debutto nel massimo campionato italiano, ha avuto un impatto importante pur vivendo inevitabili periodi di digiuno.

Non è rimasto di certo a bocca asciutta quest’oggi contro la formazione sarda: tre gol che hanno spianato la strada ai friulani, portando tre punti fondamentali per mandare in archivio o quasi l’obiettivo salvezza. Inevitabile che il primo anno di Beto in Serie A abbia attirato l’interesse di qualche big.

Calciomercato Inter, piace Beto dell’Udinese

Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse soprattutto del Milan, alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Giroud (con il dubbio sulla permanenza di Ibrahimovic). Ora è l’Inter che avrebbe messo gli occhi sul portoghese. A riferirlo è Filippo Grassia a ‘Radio Uno’ nel corso della consueta intervista post partita al tecnico dell’Udinese Cioffi. Il cronista ha spiegato che Beto è un calciatore capace di fare la differenza quando è in queste condizioni e che su di lui ci sono tante big, Inter inclusa.

Di certo i nerazzurri sono alla ricerca di una punta centrale che possa dare il cambio a Dzeko. Si è parlato a lungo di Scamacca, profilo che richiederebbe un investimento importante, oltre alle voci su un clamoroso ritorno di Lukaku. Ora irrompe anche il nome di Beto.