Futuro Dybala, squadra e contratto: è tutto già scritto

Dybala lascerà la Juventus alla fine della stagione: spuntano dettagli sulla prossima squadra e il contratto

Sono gli ultimi mesi della sua carriera in bianconero quelli che Paulo Dybala si appresta a vivere. Il giocatore argentino non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e lascerà Torino al termine della stagione.

La società bianconera si sta guardando intorno, a caccia di un possibile erede della ‘Joya’, tra i profili sondati c’è anche Antony dell’Ajax. Allo stesso tempo però, tante società guardano a Dybala, anche se il suo futuro, almeno in base a quanto riferiscono dalla Spagna, appare già scritto. L’argentino piace a tanti club e in Italia è stato accostato in particolare all’Inter, ma dalla Spagna sono certi: l’ex Palermo militerà nella Liga nella prossima stagione e sarà un prossimo giocatore dell’Atletico Madrid.

Juventus, Dybala verso Madrid: lo vuole Simeone

‘El Gol Digital’ sottolinea infatti come la firma dell’argentino sia ormai impellente. Per lui è pronto un contratto di cinque anni con i ‘Colchoneros’, contratto che Dybala avrebbe già accettato. Ad insistere per questo acquisto sarebbe Diego Pablo Simeone. Il ‘Cholo’ è un estimatore del suo connazionale e da tempo avrebbe voluto portarlo nella capitale spagnola. Una missione che sembra dunque essere riuscita, stando a quanto riferiscono dalla penisola Iberica: sarebbe stato lui in particolare a convincere Dybala a sposare il progetto dell’Atletico Madrid.

Dalla Spagna sottolineano poi come l’acquisto dell’argentino complicherebbe e non poco la permanenza di Griezmann. Il francese, tornato in estate a Madrid dopo l’esperienza a Barcellona, non ha certamente reso quanto nella sua prima avventura in maglia Atletico. Il suo riscatto è pattuito sulla base di un determinato numero di minuti giocati: una volta raggiunti verranno versati 40 milioni di euro nelle casse dei catalani. L’eventuale arrivo di Dybala potrebbe però bloccare l’eventuale riscatto: il francese potrebbe rischiare di giocare molto meno e non arrivare dunque al numero di minuti necessario per il riscatto.