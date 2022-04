Spalletti vince, ma non dimentica: “Bruciano ancora”

Luciano Spalletti ha commentato il prezioso successo del Napoli sul campo dell’Atalanta: le parole del tecnico azzurro

Il Napoli vince e agguanta momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Al termine della gara contro l’Atalanta, Luciano Spalletti commenta la prestazione dei suoi a ‘DAZN’.

“Non si può più sbagliare atteggiamento. Per lottare in questo livello di classifica, siamo usciti da situazioni difficili. Arrivati a questo punto qui, non ci si può tornare indietro: tutto deve essere orientato alla vittoria della partita, come fatto oggi. Abbiamo sofferto un po’ nel primo quarto d’oro perché abbiamo sbagliato troppo nella costruzione bassa e senza giocatori fisici non potevamo darla lunga. Poi c’è stata la giocata di Zanoli da dove è venuto il calcio di rigore e ci ha dato respiro e abbiamo fatto girare meglio la palla. Poi c’è stato il ritorno dell’Atalanta, ci hanno fatto gol ed è venuto fuori il carattere della squadra che non si è intimorita ma ha ripreso a far gioco ed ha provato a fare il terzo gol”.

LOBOTKA – “E’ molto bravo a uscire dalla pressione. Quando esce e decide di allungare è difficile da prendere. Avere la possibilità di uno che salta una postazione e corre nello spazio diventa uno sbocco”.

Atalanta-Napoli, Spalletti: “La squadra ha fatto passi avanti”

MATURITA’ – “La squadra ha fatto dei passi in avanti come maturità, come carattere. Saper essere in alcuni momenti qualitativi e creativi ed in altri all’applicazione”.

STEP DEFINITIVO – “Sarà in fondo. C’è ancora molta strada, c’è ancora molta difficoltà. Non dobbiamo mai abbassare la guardia: ci siamo stabilizzati come esecuzione però poi bruciano ancora molto alcune sconfitte in casa e noi dobbiamo ricordarcene per far sì che non si ripetano. La squadra è compatta, hanno capito che si giocano la felicità di un popolo intero e meriterebbero di farglielo vivere questo momento”.