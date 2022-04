Allegri esplode in panchina: il gesto ‘forte’ nel caos di Juve-Inter

Primo tempo ad alta tensione nel Derby d’Italia tra Juventus e Inter: Allegri furibondo in panchina

Si chiude tra le polemiche il primo tempo del Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Grande confusione sul rigore concesso nel recupero ai nerazzurri e fatto ribattere da Irrati (de Ligt entra in anticipo in area) dopo la parata di Szczesny sul destro di Calhanoglu.

Furibondo in panchina Massimiliano Allegri che dopo la decisione dell’arbitro di far ripetere il penalty si è tolto e gettato con foga la giacca per terra. L’allenatore bianconero ha continuato a protestare vibratamente con il quarto uomo anche dopo il vantaggio di Calhanoglu e al duplice fischio che ha sancito la fine della prima frazione dopo un recupero fiume (10 minuti). Irrati non ha preso provvedimenti sul conto di Allegri, con la sua Juve punita dalla squadra di Inzaghi dopo una buona prestazione e diverse occasioni sprecate.