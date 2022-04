Esonero senza scudetto, scelta fatta su Allegri

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro degli allenatori dei top club italiani in caso di flop scudetto

La corsa scudetto arriva nel suo momento clou con il Milan che fa l’andatura inseguita da Napoli e Inter, senza dimenticare la Juventus di Massimiliano Allegri tornata a macinare punti con continuità ormai da tempo e che sogna di approfittare di eventuali passi falsi di chi precede in classifica. La situazione è quindi apertissima ad ogni epilogo, con questo fine settimane che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante alla luce di determinati incroci. L’Inter infatti va in trasferta proprio in casa della Juventus, mentre il Napoli fuori casa fa visita all’ostica Atalanta di Gasperini.

In questo contesto ad approfittare di eventuali passi falsi della concorrenza potrebbe essere il Milan, che ha la gara sulla carta meno proibitiva contro il Bologna. Un intreccio fondamentale quindi al rientro dalla sosta che anche a livello emotivo può dare una scossa importante da una parte o dall’altra.

Calciomercato, da Allegri a Inzaghi: l’esonero in caso di flop scudetto

In merito alla questione sono intervenuti i followers del canale Telegram di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa anche al futuro degli allenatori che al momento guidano le quattro big che lottano per il titolo. In questa volata scudetto chiediamo infatti ai nostri utenti di indicare il nome di chi tra i tecnici in questione meriterebbe meno la conferma in caso di flop.

Con il 41% dei voti l’esonero dei tifosi arriverebbe per Massimiliano Allegri, che in questo momento naviga anche a distanza dalla vetta e nella posizione più scomoda. A seguire col 39% la conferma la rischierebbe Simone Inzaghi, molto criticato nell’ultimo periodo a causa di 7 punti nelle ultime 7 gare di Serie A. Più distanti rispettivamente con l’11% de il 9% sci sono invece Luciano Spalletti e Stefano Pioli, che a Napoli e Milan stanno facendo benissimo.

Ecco i risultati completi del sondaggio relativo agli allenatori delle big sul nostro canale Telegram: