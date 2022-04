“Ma stai scherzando?”: Nicola non vuole neanche sentirlo dire

Davide Nicola commenta la sconfitta contro il Torino ma crede ancora nella salvezza della Salernitana

Non vuole sentir parlare di scoraggiamento e tanto meno di una Salernitana già in Serie B. Davide Nicola respinge l’idea che la salvezza non sia più raggiungibile.

Intervistato a ‘DAZN’ dopo la sconfitta contro il Torino, il tecnico dei campani è chiaro: “Scoraggiato? Ma stai scherzando? Spero che tu stia scherzando, a me non scoraggia niente. Io credo che si possa fare. E’ ovvio che stasera sia molto irritato ma incasso la sconfitta pur sapendo che la mia squadra non la meritava. Sia per quanto prodotto, sia perché la gestione della gara non mi è piaciuta. Noi possiamo migliorare nella concretezza. Stasera anche fare un punto poteva dare un gusto diverso.

PALLA A DJURIC – “In realtà, giocando contro il Torino non è una scelta verticalizzare subito ma quasi una costrizione per il forte pressing. Giocare così contro il Torino non è facile per nessuno, difficile fare qualche rimostranza ai ragazzi”.

CORAGGIO – “Non credo che tecnica e testa siano scindibili. Sono qui perché tutti mi dicevano che si poteva fare. Secondo me si può fare, c’è ancora il tempo di farlo. Io non ho mai visto la mia squadra allenarsi sottotono. Nelle mie sei partite si è sempre vista una squadra che ha battagliato con tutti e provato a imporre il gioco. Dobbiamo migliorare nella concretezza perché questa fa la differenza”.