DIRETTA Serie A, Spezia-Venezia 0-0 | Bolide di Aramu: palla sulla traversa – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Thiago Motta e il Venezia di Zanetti in tempo reale

Lo Spezia affronta il Venezia nell’anticipo che apre la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno, in un autentico scontro diretto in chiave salvezza.

Reduci dalla sconfitta con il Sassuolo prima della pausa per le Nazionali, i bianconeri di Thiago Motta vogliono tornare a vincere per mettere 10 punti tra loro ed i lagunari e fare un bel balzo in classifica. Ma gli arancioneroverdi di Zanetti, dopo quattro ko consecutivi, sono costretti a vincere per non rischiare di compromettere le proprie chance di permanenza nella massima serie. All’andata i liguri si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Spezia-Venezia

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko, Agudelo, Gyasi. All. Thiago Motta

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Cuisance; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti

CLASSIFICA: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Roma 51, Atalanta* 51, Lazio 49, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna* 33, Empoli 33, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno