Salernitana-Torino, Juric: “Vittoria importante. Futuro Belotti? Vorrei…”

Salernitana-Torino, le parole del mister granata Ivan Juric al termine della vittoria dei piemontesi all’Arechi

“La squadra mi è piaciuta tanto in questo periodo, abbiamo fatto grandi gare. La vittoria mancava da tanto e in molte situazioni abbiamo perso punti, in altre avevamo giocato meno bene. Oggi era importante vincere e mostrare carattere e così è stato”. E’ un Ivan Juric soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della vittoria del Torino sul campo della Salernitana.

Decisivo il rigore segnato da Belotti. Così sull’attaccante si è espresso il tecnico: “Ha reagito, lui è un ragazzo splendido per come vive il calcio e come si allena. In casa ha sempre fatto ottime prestazioni, fuori casa meno e oggi invece ha fatto molto bene, oltre al gol”. Sul suo futuro: “Penso che lui abbia passato anni un po’ strani, non ha fatto bene e anche lui doveva metterci del suo. Quest’ anno ha avuto due infortuni pesanti, ma è un giocatore forte. Se lo rivorrei il prossimo anno? Sì. Mi ha detto che non si è promesso a nessuno, penso sia molto legato a città, tifosi e società. Rispetto quanto mi ha detto. Quando avrà deciso me lo dirà”.

Torino, Juric soddisfatto della classifica

Juric ha parlato anche della questione portiere: “Milinkovic-Savic ha fatto benissimo per un lungo periodo, poi non è stato al massimo post Covid, oggi Berisha è stato perfetto. Sono molto contento dei nostri portieri”.

Il tecnico croato infine ha commentato la situazione di classifica, con il Torino che ha già superato i punti ottenuti nella scorsa stagione: “Partire quest’anno è stato molto difficile, siamo stati anche penalizzati da episodi come tre gol presi nel recupero nelle ultime gare e tante traverse colpite. Lavoriamo per diventare una squadra solida e vera, anche se quando abbiamo espresso bel gioco non siamo riusciti a vincere. Bisogna crescere nel gioco e nei gol, ma arrivare a salvarsi in questo modo è importante. Siamo una squadra che non è riuscita a vincere alcune gare con il talento, ci sono partite dove domini e fai bene e non riesci a portare i tre punti a casa. Ci è mancato vincere da squadra forte, dobbiamo migliorare in questo”.