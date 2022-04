Clamoroso ritorno al Milan: di nuovo rossonero dopo 9 anni

Il Milan si appresta a cambiare in difesa. Oltre alle tante conferme, da Kalulu, passando per Tomori e Kjaer, e al colpo Botman, ecco il una possibile sorpresa

Le scelte di calciomercato di Paolo Maldini e Frederic Massara appaiono alquanto chiare. Il Milan in questi giorni – come vi abbiamo raccontato – si è mosso per chiudere Divock Origi. L’affare appare in dirittura d’arrivo, con un accordo praticamente raggiunto a circa 4 milioni di euro netti a stagione per quattro anni.

L’idea chiara dei rossoneri è quella di mettere a disposizione di Pioli quattro nuovi giocatori. Oltre al centravanti, il Milan è molto vicino a Sven Botman. L’accordo con l’entourage del calciatore è stato trovato sui tre milioni di euro netti ma serve quello con il Lille. Difficile che la trattativa possa saltare, dopo il sì da parte del classe 2000 ma finché non ci sono le firme tutto può succedere ma c’è grande ottimismo in casa Milan.

La situazione difesa si sta dunque delineando. La squadra rossonera si presenterà ai nastri di partenza anche con Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Da capire se ci sarà spazio anche per Matteo Gabbia. Il Diavolo, rinnovandogli il contratto, ha dimostrato di credere tanto in lui ma potrebbe andar via in prestito.

Calciomercato Milan, Romagnoli nella Capitale: ‘scambio’ con la Lazio

Le strade tra il Milan e Alessio Romagnoli, invece, potrebbero separarsi. Il club rossonero ha messo sul piatto un’offerta da 2,7/3 milioni di euro netti a stagione, meno della metà di quanto percepisce oggi. Un’offerta ritenuta bassa dal capitano, che sta prendendo in considerazione altre offerte. Quella che più lo stuzzica è quella della Lazio, la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Non è esclusa, alla fine, una sua permanenza in rossonero ma l’idea biancoceleste sta prendendo sempre più quota.

E’ chiaro che uno sbarco nella Capitale di Romagnoli, potrebbe portare all’addio di Francesco Acerbi. Entrambi sono centrali di piede mancino, difficile immaginarli insieme. Per il classe 1988 potrebbero riaprirsi così le porte di un grande club con cui militò nel 2012-13 senza fortuna. I bookmakers credono tanto sulla possibilità Milan. Il ritorno in rossonero di Acerbi, entro il 31 agosto 2022, ha una quota non proprio altissima, cinque volte la posta.