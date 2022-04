Ufficiale, trattative interrotte: sbarca gratis in Serie A

Arrivano novità importanti dalla Germania: il difensore lascerà a zero il top team. E’ un’occasione da cogliere al volo per Juventus, Inter e Milan

Occasione a zero dal Borussia Dortmund. I tedeschi e il calciatore hanno deciso di separarsi al termine della stagione.

Come riporta SkySports, in Germania, la trattativa tra il club giallonero e Dan-Axel Zagadou si sarebbe interrotta, per volere di entrambe le parti. Il difensore classe 1999 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che dunque non verrà rinnovato. Dietro alla decisione di separarsi ci sarebbero i troppi infortuni del francese.

Il 22enne – in stagione – ha disputato sedici partite, nove di queste in Bundesliga, per un totale di 868 minuti giocati. Il suo campionato è iniziato solamente a novembre dopo l’operazione al ginocchio. A fine febbraio è arrivato un nuovo stop. Quest’ultimo problema fisico sarebbe la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.

Dan-Axel Zagadou è comunque un talento importante, ancora giovanissimo, sul quale – con le dovute cautele – si deve ancora scommettere.

Calciomercato, Zagadou idea per la Serie A

Ecco perché il giocatore potrebbe diventare un’opportunità importante per le squadre italiane. I top team, usufruendo dei vantaggi del Decreto Crescita, possono mettere le mani su un difensore comunque importante. Una scommessa che a zero potrebbe rivelarsi davvero un affare.

Tutte, in Serie A, sono alla ricerca di un centrale. Il Milan potrebbe prenderlo, facendo partire Gabbia in prestito. L’Inter può perdere sia de Vrij ce Ranocchia e Zagadou può completare il pacchetto arretrato, così come alla Juventus.

I bianconeri cercano un top da affiancare a de Ligt ma anche un’alternativa ai centrali. Alla Lazio potrebbe, addirittura, fare il titolare. Vedremo chi deciderà di scommettere sul centrale francese.