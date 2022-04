Juventus, eccezione per il top player: 6 milioni alla firma e 10 di ingaggio

Oltre 40 milioni di euro, la Juventus prepara il contratto monstre per la prossima estate. Tutti i dettagli

L’attesa sta per finire. Domani sera, all’Allianz Stadium, il derby d’Italia Juventus-Inter mette in palio tre punti pesantissimi in chiave scudetto, ma anche per il futuro dei due allenatori.

Una sfida che offre anche spunti di calciomercato, a partire dal futuro di Paulo Dybala e il possibile ‘tradimento’ col passaggio in nerazzurro. La Juve e i suoi tifosi, invece, sognano il ritorno di Paul Pogba. “Sul mio futuro ancora non c’è nulla di deciso, non c’è nulla da fare. Posso decidere domani, così come posso prendere una decisione a mercato aperto. Per ora voglio solamente finire bene la stagione e voglio tornare a vincere titoli. L’annata calcistica è quasi terminata e non siamo più in corsa per nessun obiettivo, è frustrante“. L’ex bianconero ha riacceso così i rumors di mercato, non commentati ieri da Ralf Rangnick: “Non commento le sue parole, non ha senso commentare quello che ha detto in una intervista. Poi sono abbastanza impegnato a scegliere la squadra e preparare la prossima partita che sarà importante”. L’avventura inglese del centrocampista è giunta al capolinea.

Calciomercato Juventus, l’offerta monstre per Pogba

‘Enganche’, pagina Twitter insider sul mondo Juve, ha lanciato un’importante indiscrezione sul futuro di Paul Pogba. La Juventus, infatti, vorrebbe offrire al francese un contratto fino al 2026 da 10 milioni lordi esclusi bonus e 5/6 milioni alla firma del contratto. Uno strappo alla regola rispetto al tetto ingaggio imposto dalla proprietà per riportare a casa il top player francese. I bianconeri sono in prima fila per riportare il giocatore a Torino e starebbero così lavorando all’eventuale contratto di Pogba. Staremo a vedere.