Vigilia turbolenta per il Napoli, scoppia il ‘caso’ Osimhen

Il Napoli prepara la sfida delicatissima con l’Atalanta a Bergamo, una vigilia resa particolare dal ‘caso’ Osimhen

Tappa fondamentale della corsa scudetto per il Napoli, che domani, di scena in casa dell’Atalanta, deve vincere per mettere pressione al Milan capolista. Una gara che non sarà facile però per gli azzurri, alle prese con le assenze di Osimhen e Rrahmani per squalifica e di Di Lorenzo, Petagna e Meret per infortunio.

Sarà Mertens a prendere il posto di Osimhen in attacco, ma intanto ci sarebbe qualche malumore nell’ambiente azzurro legato al nigeriano. Il giocatore infatti dovrebbe rientrare a Castelvolturno in tarda mattinata, pur avendo giocato martedì l’ultima gara con la Nigeria. Un ritardo che stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ la società avrebbe avallato, vista la necessità di ottenere alcuni visti in patria da parte dell’attaccante, ma nello spogliatoio la cosa non sarebbe stata particolarmente gradita. Non è in effetti la prima volta che accade, un segnale positivo in questo senso arriverebbe se, pur squalificato e appena rientrato, si unisse questo pomeriggio al viaggio verso Bergamo per stare vicino alla squadra.