Ribaltone Juventus, trattativa per il rinnovo riaperta

Non tutto potrebbe andare come ormai sembrava destinato ad andare: ribaltone sul rinnovo, con la Juventus protagonista

Nel mondo del calcio tutto può cambiare in pochi istanti: un gol al novantesimo, un calcio di rigore sbagliato o un cambio di strategia sul mercato. Il prossimo ribaltone potrebbe avere la Juventus tra i protagonisti.

Non è un mistero, ormai, che i bianconeri abbiano deciso di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala e lo abbiano anche già comunicato al giocatore e al suo entourage. Una decisone forte, dettata da un cambio di priorità e da un progetto tecnico che vede in Dusan Vlahovic la chiesa intorno a cui costruire il villaggio. Con l’argentino sempre più lontano, intanto, arriva un ribaltone sul rinnovo che potrebbe cambiare il volto dell’attacco della Juventus.

Calciomercato Juventus, attenta a Dembele | Ora può rinnovare con il Barcellona

Uno dei profili seguiti dalla Juventus per sostituire Paulo Dybala è quello di Ousmane Demebele. In estate si potrebbe assistere ad una vera e propria staffetta, considerando che anche il Barcellona è tra le squadre che pensano all’argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo a costo zero. Nella giornata di oggi, però, arrivano nuove notizie che potrebbero ribaltare completamente la situazione. Tutto questo, come rivelato in esclusiva su Calciomercato.it, mentre anche il Bayern Monaco valuta l’assalto a Dybala per l’estate.

Il francese, come più volte raccontato su queste pagine, si trova in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo con i blaugrana si erano arenate totalmente. Da quando è arrivato Xavi in panchina, però, l’ex Borussia Dortmund è tornato a giocare con maggiore continuità e ha ritrovato le giocate che avevano incantato l’Europa. Ora, potrebbe cambiare anche il suo futuro. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, in questi giorni sarebbe avvenuto un disgelo tra la società catalana e l’entourage del giocatore: tanto che ci sarebbero state anche già dei primi contatti. Il rinnovo torna ad essere un’opzione forte per il futuro di Dembele, con Massimiliano Allegri che potrebbe veder sfumare una delle opzioni per il suo nuovo attacco.