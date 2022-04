Via libera al colpo Juventus: “Abbiamo le mani legate”

L’annuncio dall’Inghilterra. Il futuro del difensore, che piace alla Juventus, è tutto da scrivere: ecco la situazione attuale

Il futuro del Chelsea resta ancora tutto da scrivere. Una situazione complicata quella del club inglese, che inevitabilmente influenzerà il calciomercato. Ci sono diversi calciatori, in scadenza di contratto, che così rischiano fortemente di lasciare Londra e trovare sistemazione altrove.

Le attenzioni sono soprattutto puntare su Antonio Rudiger. Il tedesco può davvero fare ritorno in Serie A. L’ex Roma, come vi stiamo raccontando, è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri si sono mossi con decisione, convinti, che Rudiger possa davvero essere il nome giusto per rafforzare il reparto difensivo.

La Juve deve fare i conti con l’età di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Serve un difensore all’altezza che possa affiancare de Ligt nei prossimi anni. Tra i nomi sul tavolo della dirigenza, una delle piste calde è rappresentata proprio da Rudiger.

E’ un’occasione che i bianconeri vogliono cogliere ma chiaramente alle giuste condizioni. Ma la concorrenza è di quelle importanti. Ci sono diverse squadre, in corsa per l’ex Roma, che possono far saltare il banco, con offerte impareggiabile.

Si è fatto sotto il Barcellona, con un incontro nelle scorse ore ma chiaramente non si possono escludere Real, Psg e lo stesso Chelsea.

Juventus, futuro Rudiger: parla Tuchel

Il tecnico Tuchel crede ancora nel rinnovo di Rudiger: “Incontro con il Barcellona? Cercherei di incontrarlo, anch’io se fossi in qualsiasi altro club – riporta Evening Standard -. È ancora un nostro giocatore, pensiamo che ci siano buone possibilità che rimanga, una volta che le cose saranno risolte. In questo momento, abbiamo le mani legate. Non possiamo parlare, negoziare con lui e il suo agente. Le cose vanno così… ma sono comunque fiducioso”.