Addio Juventus, vola da Mourinho

Irrompe la Roma di Mourinho: il possibile colpo in vista del calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

Torna la Serie A dopo la pausa per le Nazionali con una delle sfide più attese dell’anno, quella tra Juventus ed Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium.

Le due rivali sono di nuovo appaiate in campionato e, sul calciomercato, si contendono diversi obiettivi. È il caso dei due gioielli del Sassuolo Scamacca e Frattesi. “65 milioni per Scamacca e Frattesi? Dipende da come li dividiamo, ma non ci accontentiamo. La valutazione potrebbe essere bassa. Credo ci siano più probabilità di ricevere offerte dall’estero, oggi per il calcio italiano è difficile anche se a me farebbe piacere se restassero in Italia. Noi però siamo una società ambiziosa, vogliamo anche provare ad arrivare in Europa e per questo non c’è sempre la necessità di vendere”. Nelle scorse settimane Giovanni Carnevali ha avvisato così tutte le pretendenti. Ma non solo Inter e Juventus.

Calciomercato Inter e Juventus, anche la Roma su Frattesi

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, anche la Roma di Mourinho ha iniziato a muoversi concretamente per Davide Frattesi. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo contatto per capire la fattibilità dell’operazione, approfondendo i parametri economici di una trattativa che si preannuncia comunque complicata e molto onerosa. Il Sassuolo, infatti, chiede circa 30 milioni di euro e il club giallorosso è ad oggi in seconda fila per il giocatore. Stando al quotidiani, l’Inter è ancora in pole e ha già da tempo avviato i discorsi con la società neroverde per una trattativa che potrebbe comprendere anche Scamacca. Alla finestra anche il Milan e soprattutto la Juventus, che osservano interessate. Si profilano mesi piuttosto infuocati sul fronte Frattesi.