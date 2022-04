Marotta la chiude così, scambio improvviso e addio Juve

Federico Dimarco, difensore dell’Inter, potrebbe essere inserito dai nerazzurri all’interno dell’affare che porterebbe a Bremer, stella del Torino di Juric

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla grande sfida di domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri in quello che sarà praticamente uno spareggio per decidere le sorti della stagione.

Una vittoria dei bianconeri porterebbe all’esclusione della Beneamata definitivamente dalla lotta scudetto. Un pareggio fra le due compagini potrebbe condannarle entrambe, anche se mancherebbero ancora sette partite, otto per l’Inter visto il recupero contro il Bologna. Tre punti dei nerazzurri sarebbero invece la potenziale svolta per la squadra di Inzaghi che tornerebbe a mettere pressione a Milan e Napoli per quello che diventerebbe un rush finale davvero infuocato. Torino però potenzialmente, non sarà soltanto il centro di quello che accadrà nel rettangolo verde, ma anche delle operazioni in sede di calciomercato per l’Inter di Simone Inzaghi che, sulla sponda granata, ha messo da tempo nel mirino il nome di Bremer, difensore centrale della squadra allenata da Ivan Juric.

Calciomercato Inter, obiettivo Bremer: occhio alla pedina di scambio

Bremer, difensore centrale del Torino, ha da poco rinnovato il contratto con la squadra granata e il suo prezzo parte almeno dalla cifra di 25 milioni di euro. I granata però, nell’ottica di una potenziale trattativa, potrebbero accettare una contropartita proposta dall’Inter di Simone Inzaghi. Il nome giusto sarebbe infatti quello di Federico Dimarco, jolly difensivo della Beneamata che, dopo aver convinto nella prima parte della stagione, ha piano piano abbassato i giri del suo motore ed ora è un giocatore che potenzialmente potrebbe essere ceduto.

Una mossa che andrebbe a battere le altre dirette concorrenti per Bremer, in particolare la Juventus di Massimiliano Allegri, molto interessata al profilo del giocatore brasiliano.