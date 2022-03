Mancato rosso in Juve-Inter del 2018: Pjanic ora dice tutto

Miralem Pjanic è tornato sul contestatissimo episodio del derby d’Italia del 2018 di cui è stato protagonista

Nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Miralem Pjanic è tornato sul contestatissimo episodio di Juve-Inter del 2018 che lo vide protagonista, con il suo intervento scomposto ai danni Rafinha non sanzionato con il rosso (doppia ammonizione) dall’arbitro Orsato e i bianconeri che vinsero poi in rimonta 3-2 contro i nerazzurri in dieci dal primo tempo per l’espulsione di Vecino. Quella partita fu alla fine decisiva per lo Scudetto

“Mi viene da dire basta, parliamo d’altro – ha esordito il bosniaco sull’argomento – In quell’azione, io sono saltato così, non volevo di sicuro fare male. Certo, so che potevo prendere il secondo giallo, ma secondo me la prima ammonizione era stata sbagliata. Anni dopo, mi piacerebbe che si ricordasse la nostra grande rimonta, non una decisione di Orsato”. Capitolo chiuso, forse…