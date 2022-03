Juve-Inter, recupero ufficiale per il derby d’Italia

Massimiliano Allegri ha una buona notizia in vista del big match tra Juve e Inter: le ultime notizie dall’allenamento della Vecchia Signora

La partita è di quelle che non hanno bisogno di tante presentazioni, specialmente per i tifosi. Juve-Inter, il derby d’Italia, il match dell’anno, soprattutto quando ci si gioca una coppa o quando l’incrocio è destinato a cambiare in maniera decisiva la classifica.

E questo è il caso. I torinesi arrivano alla partita con il vento in poppa, dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic durante il calciomercato di gennaio e una serie di risultati positivi in Serie A (non in Champions League). Parallelamente l’Inter ha perso molti punti e la classifica, dopo una fase centrale della stagione esaltante, non è più così positiva. E con il Milan che tenta l’allungo sulla diretta concorrenza. Ora il big match è sempre più vicino e la Juve avrà bisogno di tutti per battere i rivali di sempre. Massimiliano Allegri è pronto a recuperare un calciatore importante in vista della super sfida.

Juve-Inter, Allegri recupera Alex Sandro

Uno dei difensori in dubbio per l’Inter è Alex Sandro. Il brasiliano ha svolto l’intera seduta col gruppo di Allegri e quindi può ormai considerarsi recuperato. Non è l’unica buona notizia per la Juve: sono rientrati a Torino dal Brasile anche Arthur e Danilo, che si alleneranno a partire da domani. Notizie importanti per la Vecchia Signora che con i nerazzurri non può proprio sbagliare per credere ancora nello scudetto.