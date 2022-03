Inter, addio ai big e cessione del club? L’annuncio di Antonello

L’ad corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro del club, di Zhang e dello stadio

L’Inter sta attraversando l’ennesima tappa del suo percorso finanziario dopo le spese importanti degli ultimi anni che hanno appesantito i conti del club. Nei mesi scorsi a più riprese si è parlato anche della possibile cessione della società e di uno Zhang che potesse farsi da parte viste le difficoltà di gestione, a vantaggio magari del fondo Pif pronto a investire anche in Italia.

Lo stesso Zhang, però, ha sempre ribadito di voler rimanere in sella, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto e di un progetto tecnico che va avanti grazie alle mosse intelligenti di un dirigente come Beppe Marotta. Che ora sta cercando un equilibrio sul mercato, ci saranno delle cessioni importanti se necessario ma anche investimenti giovani con colpi low cost, soprattutto a zero. A proposito del futuro dell’Inter sono arrivate le parole importanti di Alessandro Antonello, ad dell’area corporate dei nerazzurri: “In questo momento è corretto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club e se questo significa una riduzione dei costi andremo avanti in questo senso”.

Inter, Antonello e il futuro di Zhang

In un’intervista a ‘La Repubblica’, Antonello ha tracciato la via per i prossimi anni, confermando quindi la politica di riduzione dei costi. Il che può comportare ovviamente qualche sacrificio e l’ovvio abbattimento del monte ingaggi. “Con Beppe Marotta – continua l’ad corporate nerazzurro – dobbiamo lavorare a braccetto. Quello dell’anno scorso era un risultato penalizzato da fattori straordinari: non solo la pandemia, ma anche l’interruzione dei rapporti con Conte, Nainggolan o Joao Mario. Quest’anno la perdita sarà più che dimezzata, attorno ai 100 milioni“.

Dopo aver confermato la volontà di valutare anche altre opzioni, oltre a ‘San Siro’, per il nuovo stadio, Antonello parla anche della possibilità di una cessione del club da parte di Zhang con il nuovo impianto: “La presenza del presidente Steven Zhang nell’ufficio qui accanto rappresenta anche fisicamente l’impegno di lungo termine della proprietà nel club“.