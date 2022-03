Sarri si rifà il look: reparto tutto nuovo con un calciatore del Milan

La Lazio si rifà il look per la prossima stagione. Caccia alla nuova difesa con particolare attenzione a calciatori italiani. Nuova coppia

Tra presente e futuro la Lazio già lavora anche nell’ottica della prossima stagione, quando la squadra di Maurizio Sarri dovrà rifarsi il look, soprattutto in difesa. Intanto ad oggi c’è ancora un’annata da concludere nel migliore dei modi con la stessa difesa che dopo sei clean sheet in otto partite ha beccato una serata storta nel derby incassando ben tre gol. L’allenatore ex Napoli prova quindi a correre ai ripari prendendo accorgimenti e contromisure per correggere il tiro in vista di questo decisivo rush finale di stagione.

Con un occhio allenatore e dirigenza guardano all’immediato presente, e con l’altro sono già proiettati al futuro, quando ci sarà da andare a puntellare l’organico con nuovi innesti, e soprattutto in difesa. Serviranno forze fresche sia nel reparto centrale che nella batteria degli esterni.

Calciomercato Lazio, la difesa del futuro può essere italiana: Romagnoli-Casale ma non sarà semplice

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione con i vari Strakosha, Luiz Felipe e Patric ai titoli di coda delle rispettive avventure alla Lazio, che si appresta dal canto suo a inserire diversi nuovi elementi. In particolare dell’attuale difesa resterebbero Lazzari e Marusic con la retroguardia del futuro che potrebbe essere a forti tinte italiane.

La rosea evidenzia come la nuova linea arretrata potrebbe essere composta dallo stesso Lazzari a destra, con Parisi a sinistra e la coppia centrale composta dal milanista Alessio Romagnoli e dal giovane Casale. Per il rossonero è in atto una trattativa, la quale però rischia anche di non andare a dama per le commissioni. Non va inoltre sottovalutata l’ipotesi di una clamorosa permanenza al Milan da parte di Romagnoli. Per Casale invece si tratta con un Verona che chiede quanto meno 10 milioni di euro. La coppia italiana del futuro per la Lazio non è quindi facile da assemblare.