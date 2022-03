CMIT TV | Dybala-Inter, scelta chiara: arriva l’annuncio in diretta

Dal futuro di Dybala a quello di Allegri, passando per la questione Donnarumma: Paolo Tomaselli fa il punto alla CMIT TV

Dal futuro di Dybala a quello di Allegri, passando per la situazione Donnarumma. Paolo Tomaselli, giornalista del ‘Corriere della Sera’, è intervenuto alla CMIT TV per fare il punto anche del mercato della Juventus.

Si parte con il futuro di Dybala: “Credo che per la storia juventina che ha avuto andrà all’estero. So che ha dato mandato ad un nuovo agente per la Spagna, un calcio che va bene per lui. L’Inter resta sullo sfondo. Dybala è un costo elevato anche per i nerazzurri, ma se va via Sanchez lo spazio ci sarebbe. Comunque credo che ci sia una priorità per la Spagna da parte di Dybala”.

Sempre parlando della Joya, Tomaselli ha anche aggiunto: “Credo che Allegri abbia interesse a sfruttare Dybala, un calciatore che comunque non ha voluto tenere. Chi ha pesato di più sul suo addio tra Allegri e Arrivabene? Per me Allegri che ha spinto per una scelta di modulo e di uomini diversa”.

FUTURO ALLEGRI – “L’allenatore della Juventus del prossimo anno sarà Massimiliano Allegri. Non ci sono dubbi, salvo cataclismi”.

Tomaselli su Donnarumma: “Deve pesare di più come leadership”

DONNARUMMA – “Se lascerà Parigi è tutto da vedere, così come se possa andar via in prestito. Non vuole fare un’altra stagione giocandosi il posto con Navas che però ha 35 anni ed è l’unico portiere che ha vinto 3 portiere di fila. Massimo rispetto come portiere, ma anche come leader nello spogliatoio, un aspetto che per Donnarumma è ancora molto lontano. Un campione d’Europa e un giocatore del suo calibro, deve pesare di più anche come leadership. Se sarà tra i capitani dell’Italia, dovrà parlare di più: in Nazionale non lo ha fatto mai, quando lo ha fatto in Nations League ha creato altre polemiche con i milanisti”.