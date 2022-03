Dybala trova il tecnico ideale e dimentica la Juve: “99 su 100”

Il futuro di Paulo Dybala, che sarà lontano dalla Juventus, può essere deciso da un’intelligenza artificiale: trovato il tecnico ideale

Dopo sette stagioni, questa estate la ‘Joya’ lascerà la Juventus in via definitiva: i bianconeri hanno deciso di non rinnovargli il contratto e di perderlo a zero.

Una decisione forte, figlia del nuovo corso che vede in Dusan Vlahovic il centro nevralgico del progetto tecnico. Una scelta condivisa anche da Massimiliano Allegri, che conosce benissimo Paulo Dybala e che ha optato per un nuovo capitolo per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Nei prossimi mesi la Juventus dovrà trovare un sostituto del proprio numero ’10’ e, allo stesso tempo, l’argentino dovrà trovare un nuovo club. In soccorso di Dybala, ora, potrebbe arrivare anche l’intelligenza artificiale.

L’IA sceglie per Dybala il dopo Juventus | È perfetto per Simeone

Paulo Dybala si trova davanti ad una delle scelte più complicate della sua carriera: scegliere un nuovo club, dopo sette stagioni passate in bianconero. Come rivelato dal giornalista Cesar Luis Merlo ai microfoni di Calciomercato.it, al momento il numero ’10’ della Juventus non ha nessuna offerta concreta sul tavolo, ma nelle prossime settimane si potrebbe scatenare una vera e propria asta. La soluzione al rebus potrebbe essere rappresentata dall’Atletico Madrid di Simeone, a rivelarlo è un’intelligenza artificiale.

Secondo uno studio di ‘Olocip’, una piattaforma di scouting tramite IA, Paulo Dybala avrebbe un’affinità di 99 su 100 con il ‘Cholo’: solamente Joao Felix presenta un valore così alto all’interno della rosa dei ‘Colchoneros’. Proprio il portoghese potrebbe diventare il nuovo compagno di reparto della ‘Joya’ in estate, se l’Atletico Madrid dovesse affondare il colpo. Ad osservare la situazione di Dybala, poi, resta sempre anche l’Inter: secondo l’IA, però, Simeone sarebbe il tecnico ideale per l’argentino. Battuto, quindi, Simone Inzaghi.