Antony alla Juventus al posto di Dybala: decisione presa

La Juventus a caccia sul mercato di nuovi grandi talenti, per un brasiliano i bianconeri davanti a tutti in vista della sessione estiva

Ultimi giorni di pausa prima di rituffarsi nel campionato e in rush finale avvincente come non mai, con quattro squadre teoricamente ancora in lotta per il titolo in Serie A. Può ancora sperare anche la Juventus, nonostante i sette punti di distacco dal Milan, a patto di vincere lo scontro diretto con l’Inter per provare a restare in corsa.

I bianconeri sono comunque già attivi sul mercato, come del resto le altre big italiane. Sono stati giorni importanti questi per le dirigenze per provare a impostare trattative o comunque linee di operatività per la prossima sessione estiva di trasferimenti. Dalla Juventus, in ogni caso, soprattutto, ci si attende un mercato importante, per provare a rilanciarsi a livello nazionale e internazionale.

Corsa ad Antony, la Juventus sogna per il dopo Dybala: bianconeri in vantaggio

I bianconeri hanno salutato, in questa pausa, Dybala: l’argentino dirà addio dopo il 22 maggio. La priorità è dunque trovare un sostituto. E se il giornalista Roberto Perrone sponsorizza alla CMIT TV il nome di Nicolò Zaniolo come nuovo ‘dieci’ bianconero, nel mirino in questo momento sembra esserci soprattutto Antony. Il classe 2000 dell’Ajax è stato monitorato da vicino nel viaggio in Sudamerica del capo scout del club torinese. I ‘Lancieri’, a fronte di un’offerta importante, possono cederlo. In Serie A potrebbe fare comodo a molti, ma secondo i votanti del sondaggio odierno di Calciomercato.it la soluzione ideale sarebbe proprio la Juventus (54,5% delle preferenze). Indietro Milan (23,1%) e Inter (15,7%). Chissà se alla fine sarà lui l’erede della ‘Joya’ nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri.