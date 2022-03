Nuovo allenatore e colpo da 40 milioni: cambia il destino della Juve

Il cambio in panchina potrebbe portare anche a un importante colpo sul calciomercato. Cambia tutto nelle intenzioni della Juve

La scelta dell’allenatore è per forza di cose il fattore che può decidere un’intera stagione, per qualsiasi club. È da lì che si parte per programmare presente e futuro, e non ci riferiamo solo al calciomercato.

Si pensi al Manchester United, una delle società più grandi e gloriose della storia del calcio ma che, negli ultimi anni, pur cambiando diverse volte guida tecnica e interpreti, ha fatto grande fatica a tornare agli antichi splendori. Ora sulla panchina dei Red Devils c’è Ralf Rangnick, ma, nonostante con lui si ragioni in termini di progetto, i risultati di questa stagione non sono esaltanti. Lo United è al sesto posto con 50 punti in classifica e ormai lontano dai primi posti in graduatoria. Per questo, si parla sempre di più di un possibile cambio in panchina con l’addio di Rangnick e l’arrivo di Erik Ten Hag. L’allenatore, da anni all’Ajax, ha scritto la storia del club olandese e non solo. Se davvero l’approdo sulla panchina degli inglesi dovesse concretizzare, attenzione a un colpo che potrebbe cambiare molte cose in casa Juve.

Il Manchester United fa piazza pulita: con Ten Hag anche Antony e Juve ko

Non è facile vincere i duelli sul calciomercato se tocca affrontare il Manchester United. Questa sorte potrebbe toccare anche alla Juventus. Se davvero Ten Hag dovesse arrivare sulla panchina dei Red Devils, occhio a come cambierebbe anche il futuro di Antony. Uno dei maggiori talenti ora in forza all’Ajax, classe 2000, e accostato anche nelle ultime ore alla Vecchia Signora, potrebbe essere uno dei principali indiziati a seguire il suo allenatore per approdare in Inghilterra. A riportarlo è il ‘Telegraph’ che evidenzia anche come l’attaccante potrebbe partire per una cifra pari a 40 milioni di euro, quindi anche nettamente più bassa rispetto ai 60-70 ipotizzati nelle ultime settimane. Un doppio colpo che cambierebbe molto nelle intenzioni di Massimiliano Allegri e che costringerebbe la Juve a piombare su altri obiettivi.