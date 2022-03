Dybala ‘scaricato’ anche da Marotta: l’Inter ha due priorità

Dybala darà l’addio alla Juventus a fine stagione: domenica sera il numero dieci si troverà di fronte l’Inter che valuta un possibile ingaggio del fantasista argentino

Paulo Dybala sarà inevitabilmente l’osservato speciale nella notte dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

Il divorzio dai bianconeri a fine stagione ha alimentato a dismisura la telenovela sul futuro del numero dieci, con i nerazzurri dell’estimatore Marotta che restano vigili sugli scenari e ingolositi dall’opportunità di portare a Milano la ‘Joya’ a parametro zero. Dybala e la Juve non hanno trovato l’intesa sull’ingaggio del giocatore che spingeva per un ricco quinquennale da circa 10 milioni di euro a stagione. Accordo sostanzialmente trovato in autunno, prima del deciso dietrofront della ‘Vecchia Signora’’ come ammesso anche dall’Ad Arrivabene.

La Juve è così pronta a voltare pagina dopo sette stagioni, mentre la rivale l’Inter fiuta l’affare. La strada per Marotta comunque si preannuncia non priva di ostacoli e lo stipendio dell’argentino rappresenterebbe uno scoglio alla trattativa come scrive stamane il ‘Corriere della Sera’. L’ad interista lavora sotto traccia e ci sarebbero già stati dei sondaggi perlustrativi con i rappresentati di Dybala, anche se l’ex dirigente di Juve e Sampdoria non vorrebbe illudere nessuno con la necessità primaria di far quadrare i conti e rispettare i paletti economici imposti dalla famiglia Zhang.

Calciomercato Inter, scoglio ingaggio per Dybala: ci pensano Roma e Napoli

Priorità quindi al bilancio e a non appesantire le casse di Suning, con un occhio anche al campo e all’obiettivo seconda stella nella corsa scudetto in campionato. Presumibilmente il futuro di Dybala si deciderà a primavera inoltrata, con il numero dieci che intanto ha voltato pagina affiancando l’agente Antun a un altro intermediario che avrebbe già sondato diverse piste tra Liga e Premier League. L’Atletico Madrid in Spagna resterebbe in pressing sull’ex Palermo, anche se un eventuale assalto di Simeone a Lautaro Martinez potrebbe fornire l’assist decisivo all’Inter per la ‘Joya’ come sottolinea ‘Tuttosport’. In Italia l’Inter resterebbe in prima fila per Dybala, anche se non sarebbero da scartare a priori le piste che portano a Roma e Napoli.