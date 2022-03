Vlahovic fa felice Allegri: il tecnico ha un dubbio per la sfida all’Inter

Domenica il Derby d’Italia contro l’Inter: continua la preparazione per la Juventus alla Continassa

La Juventus prepara la supersfida di campionato di domenica sera all’Allianz stadium contro l’Inter al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Allenamento congiunto questa mattina alla Continassa con la Pro Sesto, formazione del campionato di Serie C. Ancora assenti diversi Nazionali che rientreranno tra domani e venerdì per ricompletare il gruppo, in azione nella partitella contro i lombardi (terminata 1-1 per la cronaca con Rugani a segno nella Juve) si è rivisto Dusan Vlahovic.

Juventus-Inter: Zakaria recuperato, Alex Sandro in dubbio

Il centravanti serbo è completamente recuperato dopo il fastidio muscolare accusato in Nazionale e guiderà l’attacco dei bianconeri contro l’Inter. Buone notizie arrivano anche da Zakaria: il centrocampista svizzero ha disputato senza intoppi il test odierno e rientrerà nella lista dei convocati di Allegri dopo oltre un mese di assenza.

Alex Sandro invece ha svolto solo una parte della sessione con il gruppo, completando la seduta con un lavoro personalizzato. I prossimi allenamenti prima della sfida con l’Inter saranno decisivi per valutare un possibile recupero del laterale brasiliano già per il Derby d’Italia.