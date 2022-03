“La Juve ha bisogno di altro”: stroncato il colpo per l’attacco

Pesante bocciatura per il possibile colpo della Juventus in attacco: la sentenza in diretta

È già iniziato il post Dybala in casa Juventus dopo la decisione della società di separarsi dal proprio numero 10. L’argentino saluterà a fine stagione a parametro zero e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.

In cima alla lista della dirigenza bianconera c’è anche il nome di Nicolò Zaniolo. Come noto, l’esterno giallorosso è sul taccuino di Cherubini per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. A ‘Radio Radio’, Furio Focolari si è espresso così sul talento della Roma impegnato ieri sera in Nazionale: “La Juventus nel tridente con Vlahovic e Chiesa ha bisogno di un altro giocatore, qualcuno bravo nel lanciarli. Zaniolo ha altre caratteristiche. Deve migliorare il suo modo di giocare, non solo il piede destro o la capacità di fare più gol”.

Juventus, critiche a Zaniolo e al bianconero Kean

Chi potrebbe fare posto a Zaniolo nell’attacco bianconero è Moise Kean, che ha deluso al ritorno a Torino. L’ex PSG è di fatto una riserva di Allegri, e nei primi mesi post Cristiano Ronaldo non ha offerto le garanzie sperate in termini di continuità e gol. Sul classe 2000 si è espresso così Tony Damascelli a ‘Radio Radio’: “Un altro giovane classe 2000 che sta regredendo è Kean: è scomparso. Gioca come fosse ancora ad inizio carriera, non è migliorato”. Doppia pesante bocciatura, dunque, per un bianconero del presente e, chissà, uno del futuro. Si profilano mesi piuttosto caldi in casa Juventus.