Inter e Milan superate: è della Juventus al 55%

Siamo già nel vivo della settimana che porta all’attesissimo derby d’Italia

A questo punto della settimana, pochi giorni fa ci saremmo aspettati di ritrovarci a celebrare l’approdo dell’Italia al prossimo Mondiale in Qatar. E invece, a causa dell’eliminazione dello scorso giovedì, meglio ritornare con la testa al campionato in vista di un turno di Serie A bollente.

Domenica sera alle 20.45 gli occhi di tutta Italia ma non solo, saranno puntati su una delle sfide più affascinanti del nostro campionato come Juventus-Inter. All’Allianz Stadium di Torino, mai come in questa giornata, la formazione di Simone Inzaghi si gioca davvero la fetta più grande della propria stagione.

Con un ritardo di sei punti sul Milan – sebbene una partita ancora da recuperare contro il Bologna – una sconfitta potrebbe compromettere definitivamente il sogno del secondo scudetto di fila. Dall’altra parte, invece, con una vittoria la Juventus potrebbe candidarsi una volta per tutte per la corsa al titolo, aspettando ovviamente i risultati di Milan e Napoli.

Calciomercato Juventus, Rudiger si aggiudica il ‘colpo scudetto’

Tornando a Juventus, Milan e Inter in ottica mercato, tutte e tre le società sono accomunate dalla necessità di rinforzarsi la prossima estate nel reparto arretrato. Tra i tanti obiettivi ricercati negli ultimi tempi, tre diversi centrali in particolare potrebbero andare ad accontentare Allegri, Inzaghi e Pioli la prossima stagione: Rudiger per i bianconeri, Bremer per i nerazzurri e Botman ai rossoneri.

Nel caso in cui dovessero andare in porto le tre operazioni, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it nel sondaggio lanciato sul nostro canale Telegram, quale dei tre acquisti potrebbe risultare più decisivo rispetto agli altri due. Con il 55% dei voti ha conquistato il primo posto Rudiger, precedendo Bremer al 31% e Botman al 15%. Il centrale tedesco viene dunque ritenuto come il rinforzo più determinante per la prossima stagione, un vero colpo che potrebbe valere lo scudetto.