Follia da oltre 100 milioni: Dybala così è più vicino

Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala dopo il divorzio a fine stagione con la Juventus. Intreccio sul mercato con il connazionale Lautaro Martinez

Il Barcellona, non è un mistero, è a caccia di un grande attaccante per la prossima stagione per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo di Xavi.

Haaland e Mbappe restano i sogni del club blaugrana, al quale negli ultimi giorni è stato proposto anche anche Lewandowski in caso di mancato rinnovo del bomber polacco con il Bayern Monaco. Nella lista degli acquisti ci sarebbe però un altro nome che da tempo stuzzica e non poco la fantasia della dirigenza del Barça e soprattutto del presidente Joan Laporta.

Ci riferiamo Joao Felix, gioiello dell’Atletico Madrid che i ‘Colchoneros’ potrebbero sacrificare sul mercato per arrivare ad altri obiettivi, si legga in questo caso l’interesse non tanto velato di Simeone per i due connazionali Dybala e Lautaro Martinez. Laporta non fa mistero di puntare sul giovane attaccante portoghese, finora un po’ discontinuo nella sua avventura a Madrid.

Il numero uno del sodalizio catalano ha ammesso in una recente intervista: “Joao Felix mi piace molto e il suo agente ne è a conoscenza. E’ un grande giocatore, lo ammiro e mi piace vederlo giocare“. Poi svela: “Abbiamo provato a prenderlo, c’era l’opportunità di portarlo al Barcellona nella scambio con Griezmann. Però l’Atletico non ha voluto cederlo e ha fatto bene viste le sue potenzialità”.

Dybala-Lautaro Martinez: assalto Atletico Madrid grazie a Joao Felix

Secondo il portale spagnolo ‘El Desmarque’, Laporta seguirebbe sempre con attenzione gli scenari sull’ex talento del Benfica e conservando un filo diretto con Jorge Mendes, rappresentante del classe ’98. Joao Felix è stato pagato nell’estate 2019 quasi 130 milioni di euro e ha una clausola rescissoria vicina ai 300 milioni con l’Atletico. Se il Barcellona dovesse fare una follia e accontentare le richieste dei madrileni, il tesoretto di un’eventuale addio del nazionale lusitano potrebbe essere subito reinvestito per dare l’assalto a Dybala e accontentare le richieste del numero dieci della Juventus sull’ingaggio. Inoltre, i ‘Colchoneros’ avrebbero la liquidità necessaria per puntare con forza al colpo Lautaro Martinez e strapparlo all’Inter che valuta 70-80 milioni di euro il cartellino del ‘Toro’. Dybala-Lautaro: che intreccio tra Inter e Spagna…