Il bomber è pronto a dire addio: colpaccio da 40 milioni per Inter e Milan

Inter e Milan sono pronte a centrare un colpo di primo livello sul calciomercato, per quanto riguarda l’attacco. Sul piatto servono 40 milioni

Inutile girarci intorno: il calcio è fatto di gol e chi segna di più alla fine vince. È vero, magari in Italia conta moltissimo anche la difesa, dato che spesso lo scudetto lo conquista chi ha la miglior retroguardia, però ne sa qualcosa anche la nazionale italiana, appena esclusa dal Mondiale proprio per occasioni offensive mancate e poche reti messe a referto.

E se si guarda al prossimo al calciomercato, proprio due delle principali candidate allo scudetto potrebbero presto scontrarsi per arrivare a un nuovo bomber. Il primo nome che viene in mente è sicuramente quello di Gianluca Scamacca. Il calciatore del Sassuolo, su cui anche l’Italia sembra voler puntare nel prossimo futuro e nel progetto tecnico ancora sotto la guida di Roberto Mancini, è un nome che piace a entrambe, ma su cui l’Inter si è mossa da tanto e con anticipo. Oltre al centravanti, però, le milanesi potrebbero entrare in rotta di collisione per un altro nome importante sulla scena europea.

Werner verso l’addio al Chelsea: Inter e Milan in agguato

Stiamo parlando di Timo Werner. L’attaccante tedesco ha fatto vedere le cose migliori con la maglia del Lipsia, in Bundesliga. Una volta trasferitosi al Chelsea, invece, ha dato il meglio di sé solo in poche circostanze, fino a essere costantemente in bilico tra l’affermazione e l’addio ai Blues.

Ora una svolta sembra veramente in arrivo per il bomber. Secondo quanto riporta ‘Sport1’, infatti, Werner avrebbe deciso di lasciare il Chelsea nelle prossime settimane, questa volta per davvero. Il tedesco ha un valore di mercato sui 40 milioni di euro. E ora torniamo al punto di partenza: nell’Inter, il centravanti si sposerebbe alla perfezione con Edin Dzeko e garantirebbe maggiore profondità alla squadra di Simone Inzaghi. Per il Milan, invece, sarebbe un elemento con caratteristiche differenti rispetto a Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Staremo a vedere, dunque, se sarà la volta buona per vedere il calciatore in Italia.