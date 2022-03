Nome nuovo per Milan e Inter: derby di mercato a sorpresa

Milan e Inter si sfidano nel rush finale per lo scudetto, ma anche sul mercato: nome nuovo per le due meneghine

La sfida scudetto si appresta ad entrare nella fase più calda, con i rossoneri che guidano la classifica ed i nerazzurri che inseguono: per conquistare il secondo campionato di fila, però, l’Inter dovrà passare dall’Allianz Stadium.

Domenica sera, infatti, la compagine di Simone Inzaghi è attesa dalla trasferta contro la Juventus: in caso di sconfitta, rischiano di infrangersi i sogni scudetto. Vietato sbagliare, per non perdere il passo scandito dal Milan e per rimanere aggrappati alla vetta della Serie A. Il derby con i rossoneri, inoltre, non si fermerebbe solamente sul campo da gioco: nuovo duello a sorpresa sul mercato.

Angileri si muove a zero | Derby di mercato tra Milan e Inter

Entrambi i club meneghini sono alla ricerca di rinforzi e occasioni sul mercato: tra queste, entrambe avrebbero messo nel mirino lo stesso giocatore. Secondo quanto riportato da ‘RadioLaRed’, ci sarebbero anche Milan e Inter su Fabrizio Angileri: l’esterno difensivo classe ’94 andrà in scadenza di contratto con il River Plate a giugno e rappresenta un’occasione di mercato.

L’argentino ha anche un’altra caratteristica, oltre al contratto in scadenza, che avrebbe infiammato le due milanesi: Angileri, infatti, può giocare indistintamente sia sulla destra che sulla sinistra. Un vero e proprio jolly tattico, che permetterebbe a Pioli o ad Inzaghi di avere due giocatori in uno per completare la propria rosa. Attenzione, però, alla concorrenza spagnola. Sull’esterno del River si registra l’interesse del Getafe e di altri club della Liga, ma il richiamo delle milanesi potrebbe essere troppo forte per Angileri. La Serie A potrebbe accogliere un altro argentino e, questa volta, a parametro zero.