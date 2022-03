Nuova partnership per la Roma: accordo con il pilota di MotoGP

La Roma è al centro di una nuova partnership con il noto pilota di MotoGP. Ecco cosa cambierà e dove andrà il simbolo dei giallorossi

Unire due passioni, molto grandi: obiettivo raggiunto per Fabio Di Giannantonio. Il ventitreenne romano, appena sbarcato in MotoGP e romanista da sempre, porterà in giro per i circuiti del mondo Lupetto, il logo di Piero Gratton.

Questo è al centro della nuova partnership della Roma con l’esponente del Gresini Racing Team. Ma il simbolo non sarà l’unico motivo di collaborazione con i colori giallorossi, perché ‘Diggia’ sarà un vero e proprio ambassador del club nel mondo della MotoGP e sarà anche protagonista di eventi con i giocatori della squadra allenata da José Mourinho. Di Giannantonio non nasconde la sua gioia: “Amo la Roma da quando amo le moto, quindi praticamente da sempre”. E conclude: “Ora potrò portarla orgogliosamente sempre con me!”.