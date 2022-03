“Con la Juve sempre cose strane”. Bonolis accende il Derby D’Italia

Domenica sera riflettori puntati sull’Allianz Stadium per il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Paolo Bonolis, tifoso vip nerazzurro, accende la sfida

Cresce l’attesa per Juventus-Inter, big match della prossima giornata di campionato al ritorno in campo della Serie A dopo la sosta per le Nazionali.

I nerazzurri vogliono riprendere la marcia scudetto, mentre la squadra di Allegri punta al sorpasso in classifica dopo la super rimonta degli ultimi mesi. Un Derby d’Italia mai banale e che Paolo Bonolis accende a pochi giorni dalla supersfida dell’Allianz Stadium.

Il noto tifoso vip dell’Inter non le manda a dire in un’intervista rilasciata al sito ‘FcInter1908.it’: “La Juventus è ancora in corsa per lo scudetto. Quando giochi a Torino contro di loro può sempre succedere qualcosa di strano. Si pensi al fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Facciamo molta attenzione. Io non sono affatto tranquillo”.

Bonolis si sofferma poi su alcuni episodi arbitrali controversi: “Temo i processi di santificazione. Come mai del contatto Giroud-Sanchez contro il Milan non parla nessuno e tutti recriminano per Torino-Inter? E’ un cortocircuito molto strano”.

Calciomercato Inter, Bonolis vota Dybala: “Lo prenderei subito”

Nelle parole di Bonolis, a proposito di Juve, trova spazio anche l’interesse di Marotta per Paulo Dybala che a giugno si libererà a parametro zero dai bianconeri: “All’Inter occorre un giocatore brevilineo, in grado di essere incisivo con lampi immediati. A me uno come Dybala non spiace. Gli infortuni? Ogni volta che ha giocato ha sempre fatto la differenza. Io lo prenderei subito“.