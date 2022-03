Inzaghi non può (ancora) sorridere: le ultime da Appiano

Inzaghi e il suo staff hanno cominciato a preparare il big match contro la Juventus di domenica sera. Le ultime da Appiano

In casa Inter sono iniziati i lavori in vista del big match contro la Juventus di domenica prossima, una sfida per i nerazzurri al sapore quasi di ultima spiaggia in ottica Scudetto. Da Appiano non giungono buonissime notizie per Inzaghi.

Anche oggi, infatti, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij hanno svolto lavoro personalizzato: tra domani e giovedì, tuttavia, il croato e l’olandese (infortunatisi col Liverpool, l’8 marzo scorso) dovrebbero tornare parzialmente in gruppo. Alla fine toccherà a Simone Inzaghi valutare le loro condizioni per un eventuale impiego dal primo minuto, oggi tutt’altro che scontato, contro la Juve di Allegri.