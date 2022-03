Un Milan all’italiana: doppio colpo ai danni di Juventus e Inter

Il Milan pensa al futuro e lo fa tenendo anche ben a mente una possibile politica legata agli italiani. Doppio colpo a tinte azzurre per Pioli

Un occhio alle liste e l’altro alle necessità per il Milan, che in vista della prossima stagione dovrà anche tener conto della composizione della rosa per poter andare a puntellare l’organico di Stefano Pioli. I rossoneri hanno avviato un processo di internazionalizzazione, ma non potranno fare a meno di tener conto della necessità di inserire a roster calciatori italiani e formati nei vivai nostrani. Nella famigerata lista dei 25 di Serie A almeno 4 devono essere ‘calciatori formati nel club’ e altrettanti ‘formati in Italia’.

In questa ottica potrebbe tornare utile anche il riscatto di Alessandro Florenzi, e più in generale tali vincoli dovranno essere per forza di cose tenuti in considerazione da Paolo Maldini e il resto della dirigenza meneghina, che lavora per mettere a posto ogni tassello.

Prima di tutto andrà dato uno sguardo al settore giovanile e a chi è cresciuto nel vivaio, per questo come evidenziato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe restare in rosa il rientrante Tommaso Pobega, ora in prestito. Dovrebbe completare il quadro con Gabbia, Calabria e probabilmente Plizzari.

Calciomercato Milan, pressing per il doppio colpo italiano: Parisi con Berardi

Più intricata è la situazione riguardante i calciatori cresciuti nei vivai italiani, ovvero formati tra i 15 anni e i 21 anni di età in Italia. Al netto dell’imprescindibile Tonali e del possibile riscatto di Florenzi al Milan serviranno forze fresche, visto che difficilmente poi resterà Caldara al termine del prestito. In questo senso il quotidiano concentra il proprio mirino su un doppio colpo possibile per i rossoneri, utile sia a potenziare l’organico che a sistemare la questione liste.

Il primo profilo riguarda la trequarti ed è quello di Domenico Berardi, che piace da tempo anche alla Juventus, ma per il quale servirà anche uno sconto da parte del Sassuolo. Per la difesa invece il nome intrigante è quello di Fabiano Parisi, eclettico mancino dell’Empoli che era nel mirino dell’Inter e che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez, anche se in quel caso servirebbe l’addio di Ballo-Toure.