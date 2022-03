CMIT TV | Super colpo Juventus: scippo al Napoli. Annuncio in diretta

Le parole di Franco Leonetti a CMIT TV sul calciomercato della Juventus. Dal colpo in difesa a quello a centrocampo: ecco il punto

Sarà un mercato importante. La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi e dopo aver acquistato Dusan Vlahovic, a gennaio, si prepara a mettere a segno altri colpi.

Per parlare dell’estate bianconera è intervenuto a CMIT TV, Franco Leonetti. Il noto giornalista ha confermato che la Juventus è pronta a mettere colpi importanti: “Dopo Dybala? Piace Zaniolo, ma la Roma chiede tanti soldi, vedremo… in ogni caso, ci sarà un mercato molto scoppiettante”.

Situazione in difesa – “De Ligt? Solo per un’offerta pazzesca, ben oltre i 100, verrebbe venduto. Sta bene a Torino e crede nel progetto Juventus. E’ un leader e lo vedo a Torino. Nuovo difensore? Uscirà dal terzetto Bremer, Rudiger e Koulibaly. Sul tedesco il Real si è ritirato e la Juve c’è. Bremer è quello che ha più impressionato, costa tanto, 35 milioni di euro. I bianconeri possono mettere sul piatto Mandragora e Gatti per abbassare il costo del cartellino (10 milioni di euro). Koulibaly? Va in scadenza 2023 e da quello che so non rinnoverà. E’ complicato e stando alle logiche di mercato il Napoli potrebbe cederlo in estate. Hanno chiesto informazioni anche City e Barcellona. E’ più complicato degli altri ma lo tengo dentro”.

Juventus, il centrocampo cambia volto: parla Leonetti

“Allegri vuole un regista e a me risulta che la Juve abbia scelto Jorginho – prosegue Leonetti -. Vedremo cosa succederà al Chelsea ma ha grandissime possibilità di arrivare a Torino. Arthur è in uscita e i bianconeri dovranno fare una mezzala di spessore e un sostituto di Alex Sandro. Piace Milinkovic-Savic ma è complicato, Lotito, chiede almeno 85 milioni di euro. Pogba è attratto dalla Juventus ma i bianconeri ha il tetto ingaggi fissato a 7 milioni. Piace Gravenberch, davvero molto ma la Juventus adesso è concentrato sul finale di stagione”.