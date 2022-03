Calciomercato Juventus, blitz nella notte: colpo mostruoso

Giorni di lavoro e di fermento per la Juventus in tema di mercato, l’incontro in Sudamerica apre nuovi scenari

La pausa per le nazionali ha rivestito una certa importanza per diversi operatori di mercato. Le strategie delle squadre, in vista della sessione che prenderà il via a fine campionato, iniziano a delinearsi. Anche la Juventus è alacremente al lavoro, per una serie di interventi piuttosto corposi.

Era già chiaro in tempi non sospetti, che ci si sarebbe dovuti attendere mosse importanti da parte dei bianconeri. Alla squadra di Allegri serve maggiore qualità e occorre un certo rinnovamento. Interventi che dovrebbero avvenire un po’ in tutti i reparti, con una lunga lista di nomi sui taccuini della squadra scouting del club. Numerosi gli intrecci che stanno avendo o potrebbero avere luogo, e uno di questi crea scenari piuttosto interessanti.

Si è tornato nelle ultime ore a parlare con una certa insistenza di Rodrigo De Paul. La priorità a centrocampo per la Juventus sarebbe in realtà un regista di spessore, oppure una mezzala con tanti gol nei piedi. Ma i colpi potrebbero essere anche due, se ci fossero più partenze, e oltre a quella di Arthur si ragiona anche su quella di Rabiot. Il nome dell’argentino è sempre piaciuto molto dalle parti di Torino, già dai tempi dell’Udinese.

Juventus, ritorno di fiamma per De Paul: l’incontro che può far partire la trattativa

‘Tuttosport’ riferisce poi del viaggio in Sudamerica di Matteo Tognozzi, capo degli scout bianconeri. Da due settimane, sta girando tra Argentina e Brasile per monitorare svariati profili. A Buenos Aires, avrebbe incrociato alcuni agenti, tra cui Agustin Jimenez, procuratore proprio di De Paul. Certo l’operazione non è semplice, De Paul è arrivato all’Atletico Madrid da appena un anno ed è tutto da capire se vorrà già cambiare aria. Il suo ingaggio (intorno ai 4 milioni di euro) sarebbe certamente alla portata della Juventus, che però con ogni probabilità cercherebbe di battere con i ‘Colchoneros’ la strada del prestito.