Inter e Juve già lo sanno | Stanno chiudendo lo scambio stellare

Il Borussia Dortmund può chiudere lo scambio e mettere al tappeto sia la Juventus che l’Inter. Ecco tutti i dettagli

Piace molto a Inter e Juve. Ai nerazzurri fin dai tempi in cui militava in Patria, al Palmeiras. Fu un obiettivo concretissimo nell’estate 2016, poi sfumò trasferendosi sì in Europa, ma in Inghilterra e precisamente al Manchester City di Pep Guardiola. Ora può dire addio ai ‘Citizens’ ma non per approdare in Serie A: niente Inter, niente Juve.

Stiamo parlando di Gabriel Jesus, il cui contratto con gli inglesi scade a giugno 2023 e al momento non ci sono novità fronte rinnovo. Tradotto: l’estate che verrà può davvero dire addio al City per iniziare una nuova avventura altrove. Lontano anche dalla Premier. A tal proposito ’90min.com’ parla di possibile approdo al Borussia Dortmund, a caccia di un nuovo attaccante vista la probabile se non certa partenza di Erling Haaland. La fonte spiega che i due club potrebbero mettere in piedi un’operazione di scambio proprio tra il norvegese e il brasiliano, con evidentemente del cash in favore dei gialloneri.

Calciomercato: Gabriel Jesus al Borussia Dortmund nell’affare Haaland e Juve-Inter ko

Soldi e Gabriel Jesus (circa 6 milioni di stipendio) in cambio di Haaland, un’operazione possibile se il City riuscisse a trovare un accordo col classe 2000 nativo di Leeds – come sappiamo corteggiato da mezza Europa, Real Madrid in primis – e se il Dortmund non riuscisse a chiudere per Adeyemi, la stella del Salisburgo che è nei radar anche di Juve e Inter.