Calhanoglu tra Italia e scudetto: nuova ‘frecciata’ al Milan

Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match tra Turchia e Italia: nuova ‘frecciata’ del centrocampista al Milan

Non è stata sufficiente l’enorme delusione subita per mano della Macedonia del Nord. Gli Azzurri di Roberto Mancini, già certi di essere fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva, dovranno chiudere questi playoff affrontando la Turchia (eliminata dal Portogallo come da previsioni) in un’inutile amichevole, perché di quello parliamo sostanzialmente.

Sarà comunque un incrocio speciale per Hakan Calhanoglu, da anni in attività in Italia. Il classe ’94 ha parlato così della sfida in questione e del momento del calcio italiano dal ritiro della propria Nazionale: “A mio modo di vedere, la Nazionale italiana e il calcio italiano sono di alto livello. Apprezzo come si gioca e come ci si allena, la cura verso l’aspetto tattico e la qualità tecnica. Il calcio italiano mi piace, lo vivo in Italia e comprendo bene ciò che gli sportivi italiani stanno provando adesso. Contro gli Azzurri mi aspetto una bella gara, anche se forse loro non schiereranno molti titolari. Ma ci aspetta comunque una partita molto divertente“.

Inter, Calhanoglu crede allo scudetto: “Milan in vetta, ma speriamo di festeggiare noi”

Il centrocampista dell’Inter, inoltre, si è lasciato andare anche ad un commento in ottica rincorsa scudetto, con il super derby d’Italia contro la Juventus all’orizzonte. “Con la Juventus disputeremo una gara estremamente importante – ha dichiarato Calhanoglu -. In vetta alla classifica ora c’è il Milan, ma a noi resta una partita da recuperare (Bologna, ndr). Speriamo che alla fine saremo noi a festeggiare il trofeo“.