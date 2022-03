L’annuncio UFFICIALE nel giorno del suo compleanno: è bianconero

Compleanno con annuncio ufficiale: è stata annunciata la firma fino al 2027 con la società bianconera, il comunicato

Affare fatto, ora è anche ufficiale. Sandi Lovric è un nuovo calciatore dell’Udinese. L’annuncio è stato dato dalla società friulana nel giorno del compleanno del centrocampista: lo sloveno ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Il calciatore si unirà alla società bianconera a partire dalla prossima stagione, al termine del contratto con il Lugano. Centrocampista in grado di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, unisce qualità tecnica ad una buona predisposizione alla finalizzazione. Per l’Udinese si tratta del secondo acquisto in vista della prossima stagione. In precedenza, infatti, era stato già annunciato l’arrivo di Festy Ebosele: classe 2022, terzino destro irlandese, milita attualmente nel Derby County ed è anche lui in scadenza di contratto. Doppio acquisto a parametro zero quindi già concluso per la società friulana che guarda già al prossimo campionato.