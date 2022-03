Juventus rifiutata: “Vuole solamente il Milan”

La Juventus sfida i rossoneri sul mercato, ma il giocatore sembra avere le idee piuttosto chiare: “Vuole solo il Milan”

Mentre i bianconeri stanno recuperando terreno solamente negli ultimi mesi, il Milan si sta rendendo protagonista di una stagione importante in Serie A: non a caso, infatti, si trova in vetta alla classifica.

La sfida tra la Juventus ed i club meneghini, considerando anche l’Inter, si preannuncia di nuovo decisiva e determinante per il calcio italiano nei prossimi anni. Il dominio bianconero si è interrotto nella scorsa stagione, quello rossonero potrebbe iniziare in questa. Un’importante partita si giocherà anche sul mercato e in estate Juventus e Milan potrebbero incrociarsi per un obiettivo comune: il giocatore, però, avrebbe le idee piuttosto chiare.

CMIT TV | Niente Juventus per Renato Sanches: “Vuole solo il Milan”

Quello di Renato Sanches è uno dei nomi più intriganti sul mercato in chiave Serie A. Sulle sue tracce ci sono società come Milan e Juventus, entrambe alla ricerca di un grande rinforzo in mezzo al campo. I rossoneri dovranno sostituire Kessie, ormai promesso sposo del Barcellona, mentre i bianconeri vogliono ritornare ai fasti di un tempo anche a centrocampo. La bagarre di mercato tra le due storiche società italiane, però, potrebbe avere già una vincitrice.

Secondo quanto riferito da Damiano Coccia ‘Er Faina’ ai microfoni della ‘CMIT TV’: “Renato Sanches vuole solamente il Milan”. Una decisione già presa quella del centrocampista del Portogallo e che lo porterebbe a raggiungere il connazionale Leao a Milano. Per riuscire a rendere realtà la volontà del giocatore, però, i rossoneri dovranno trovare un accordo con il Lille e con il procuratore del lusitano. Nulla di impossibile, ma il lavoro di mediazione da parte di Maldini è ancora in corso e niente è stato già definito. La Juventus, intanto, osserva e valuta possibili rilanci.